Calenda, ag. Juan Jesus: "Ci vogliono cinque come lui in squadra"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato l’agente di Juan Jesus, Roberto Calenda.

Ieri, il difensore ex Roma, ha trovato un altro con la maglia del Napoli dopo aver già segnato in precedenza, precisamente in Napoli-Salernitana dello scorso campionato, finita 4-1.

Ecco le sue parole in merito alla prestazione del brasiliano, e sul momento del Napoli: “Ho fatto un Tweet sui miei assistiti, non capita tutti i giorni di vederli segnare assieme – in gol sia Juan Jesus che Osimhen, ndr -. Per Juan non ci sono più aggettivi, un professionista esemplare ed un ragazzo fantastico. Il suo carisma è il suo segreto, fa parte delle sue caratteristiche, è un po’ sottostimato ma ha ottimi numeri e soprattutto è un calciatore di grande affidabilità. Errare può capitare sempre, Juan ne commette pochi e non è per nulla facile star fermo così tanto tempo e poi farti trovare pronto per ogni occasione. È straordinario. Dico sempre che ogni squadra dovrebbe avere almeno cinque, sei Juan Jesus”.