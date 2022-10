Ha parlato ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Victor Osimhen. Ecco le parole di Roberto Calenda in merito al momento del nigeriano, tornato al top della forma e in gol nella vittoria contro il Bologna, decisivo per i tre punti portati al club partenopeo:

“Non sono io a scoprire le doti di Victor, ha una generosità che è grandiosa. Voglio sottolineare una cosa però, Osimhen non si è fatto male perché è “fragile”, bensì perché ha subìto colpi duri. Osimhen si è fatto male a San Siro e tutti hanno visto come, e poi Victor ha subìto una lussazione alla spalla. Non ha freni quando gioca, va avanti come un treno e questo porta il calciatore ad avere infortuni, perché da tutto in campo”.

Poi la precisazione, dopo le voci di mercato: “È oggetto del desiderio di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi compra, chi vende e il giocatore stesso. In estate sono stato chiaro, sapevo sarebbero venute fuori notizie dei club interessati, ma la volontà di Victor e la mia era quella di restare al Napoli, per giocare la Champions conquistata con i compagni. Voleva fare questo, fare una grande annata con il Napoli, giocando pure la Champions League. Il contratto è lungo, la nostra volontà è quella di continuare in azzurro”.