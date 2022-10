“Pallone d’Oro a Kvaratskhelia”, l’hanno detto su DAZN!

Il Napoli è capolista solitario in Serie A anche dopo questo turno, che ha visto gli uomini di Luciano Spalletti battere il Bologna al Diego Armando Maradona per 3-2. Un successo sicuramente sofferto per gli azzurri, con la squadra guidata da Thiago Motta che ha impensierito e non poco, per diversi tratti della sfida, i padroni di casa.

Alla fine, gli azzurri sono riusciti a portarsi a casa un’altra vittoria e anche questa volta uno dei protagonisti indiscussi è Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è sempre più l’uomo decisivo in casa azzurra, con un apporto alla fase offensiva che si sta rivelando decisiva almeno in questa prima parte di stagione.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

A elogiare l’ex Dinamo Batumi è l’ex attaccante Giampaolo Pazzini ai microfoni di DAZN, secondo cui il georgiano meriterebbe il “Pallone d’Oro della Serie A“. Meglio anche di Leao e Milinkovic-Savic: nel podio scelto dall’ex bomber, il primo posto è riservato proprio al numero 77.

“Penso che sia strameritato, perché ha stupito tutti. Ha una continuità straordinaria, è un giocatore forte che può ancora migliorare. Viaggia sulla media di un gol e un assist per partita”, ha spiegato Pazzini nel corso del suo intervento.