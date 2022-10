Home » News Calcio Napoli » FOTO – Spalletti omaggia Krol: guardate come si presenta in conferenza!

Conferenza stampa al Centro Tecnico di Castel Voltuno, parla Luciano Spalletti nel giorno di vigilia di Napoli-Bologna, appuntamento della decima giornata di campionato in Serie A.

Questa mattina, in visita proprio all’allenamento del Napoli al Konami Training Center, è arrivato Ruud Krol, ex leggenda del club partenopeo, spronando probabilmente i calciatori azzurri in questo momento importantissimo della stagione. Un calciatore che Luciano Spalletti ha amato così tanto da omaggiarlo davanti ai giornalisti presenti in sala stampa.

Il tecnico del Napoli, in conferenza stampa, si è presentato con addosso gli scarpini da calcio e un bendaggio alle caviglie, proprio come era solito fare Ruud Krol, calciatore storico del Napoli e dell’Olanda del calcio totale.

Luciano Spalletti, l’omaggio a Krol

Con i partenopei, lo stesso difensore olandese, è stato uno dei calciatori più rappresentativi di sempre in campo internazionale, tanto da essere ancora amato e ricordato oggigiorno. 125 apparizioni con la maglia del Napoli e la soddisfazione di un gol trovato, in Brescia-Napoli nella stagione 80-81.