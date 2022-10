FOTO – Polemica Elmas sui social: la storia inaspettata del centrocampista

Ha pubblicato una Instagram Stories molto particolare, Elijf Elmas, centrocampista offensivo del club azzurro che fino ad ora ha trovato poco spazio tra i titolari del Napoli.

Rotazioni da parte di Luciano Spalletti che non sono mancate in questa prima fase di stagione, ma il calciatore macedone è partito per diverse volte dall’inizio di questa annata azzurra, in panchina. Arriverà certamente il suo momento, che lui attende. Dalla stories pubblicata questo pomeriggio e che arriva dopo la rifinitura al Centro Tecnico di Castel Volturno, infatti, c’è una sottolineatura sulle scelte di Spalletti, di tenerlo probabilmente in panchina dall’inizio anche con il Bologna.

E infatti potrebbe essere stata comunicata ancora una volta la panchina per Elmas da parte del suo tecnico di Certaldo – in vista di quello che sarà il match di domani al Diego Armando Maradona, contro il Bologna -, scatenando una reazione nello stesso Elmas, che ha postato una foto accanto alla panchina stessa. In didascalia e forse con un pizzico di sarcasmo, scrive: “Il mio amore: la panchina!”, con un emoji anche annessa, di una faccina innamorata.