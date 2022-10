Home » Copertina Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, niente contratto in scadenza: ha già rinnovato fino al 2026!

In questa prima parte di stagione in cui il Napoli è salito alla ribalta grazie alle ottime prestazione fornite sul campo e ai risultati ottenuti, la società ha continuato a lavorare per il futuro del club.

Difatti, nelle ultime settimane sono arrivati i rinnovi di Meret e Zerbin rispettivamente fino al 2024 (con opzione fino al 2025) e fino al 2027; nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche quelli di Lobotka e Rrahamni.

Negli ultimi mesi, inoltre, si vociferava che il terzino destro Alessandro Zanoli, fosse in scadenza nel 2023.

Alessandro Zanoli (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Tuttavia, come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, in realtà il giocatore aveva già rinnovato con il Napoli e il suo contratto scade nel 2026.

Il giocatore che ha diversi estimatori sia in Serie A che in Serie B, fino a questo momento ha trovato pochissimo spazio considerate le super prestazioni del capitano Giovanni Di Lorenzo.

I partenopei però credono fortemente nelle potenzialità del giocatore e, dunque, non sono intenzionati a lasciar partire il giocatore neppure in prestito.

Tuttavia, in una stagione così particolare con il Mondiale in inverno e con le tante partite ravvicinate, sicuramente ci sarà la possibilità di vedere il terzino in campo.