VIDEO – Vergogna al Maradona: tifosi disabili non vedono la partita

Episodio spiacevole al Diego Armando Maradona, che macchia la bellissima serata venuta fuori con la prestazione del Napoli. La vittoria sull’Ajax in campo che ha portato alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, rovinata poi sugli spalti perché alcuni tifosi non hanno potuto godersi la roboante prestazione degli azzurri.

Il motivo è legato, come denunciato nel video sottostante, all’impossibilità di raggiungere gli spalti per alcuni tifosi in carrozzina, impossibilitati soprattutto nella visuale del campo stesso. Non c’è modo, da quella prospettiva, di godersi al 100% la partita della propria squadra del cuore.

La denuncia, arrivata attraverso un video diventato subito virale sul web, in merito alla visibilità inesistente per i tifosi disabili presenti al Maradona: “Nel settore disabili questa è la visibilità, voglio farvi vedere la situazione al Maradona, nessuno si interessa del problema! Voglio mostrarvi la situazione in Curva A, una persona in carrozzina dovete spiegarmi come fa a guardare una partita”.

Di seguito, il video della denuncia al Maradona.