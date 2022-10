Report allenamento SSC Napoli: arriva la notizia su Anguissa, succederà domani!

Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno e lo fa dopo la splendida vittoria contro l’Ajax, che ha portato gli azzurri a guadagnarsi sul campo un posto per gli ottavi di finale di Champions League.

Ci sarà il Napoli nelle urne, è da capire se da testa di serie o di meno, ma ciò che conta quest’oggi è stabilire le condizioni di Anguissa, calciatore finito ai box dopo il problema muscolare di ieri sera. Un fastidio che non gli ha permesso di completare la sfida e, come riportato dal Napoli quest’oggi, solo domani sosterrà gli esami clinici.

Quest’oggi, dopo l’infortunio, Anguissa ha svolto terapie, non allenandosi con il gruppo squadra.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

SSC Napoli, il report dell’allenamento

Il Napoli pubblica il report dell’allenamento di questa mattina, in una nota ufficiale:

“Dopo il successo sull’Ajax, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impeganti, sul campo 1, in attivazione a secco, lavoro finalizzato alla forza e seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Anguissa ha fatto terapie e domani sosterrà esami clinici”.