Ranking UEFA: il Napoli balza al 18° posto, nel mirino tre top club

RANKING UEFA – Il Napoli continua a stupire, non solo in campionato, ma soprattutto in Champions League. I numeri sono eloquenti, così come la storica qualificazione agli ottavi di finale con ben due partite d’anticipo, scenario verificatosi mai prima di oggi in casa azzurra.

La vittoria contro l’Ajax della sfida di ieri al Diego Armando Maradona certifica l’eccellente stato di forma degli uomini di Luciano Spalletti, che strappano sempre più consensi anche in campo internazionale, nonostante i dubbi e le perplessità di inizio stagione, dettati dai numerosi addii di quest’estate.

Risultati che permettono al Napoli di scalare posizioni anche nel Ranking UEFA, che vede il club partenopeo ora al diciottesimo posto, staccando così la ventunesima posizione occupata prima del match di ieri.

Grazie alla vittoria di ieri contro l’Ajax, infatti, il Napoli è passato da 66.000 a 73.000 punti, a tre sole lunghezze da Inter, Villarreal e Siviglia.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ranking UEFA: la classifica

Di seguito, il Ranking UEFA aggiornato alle sfide di Champions, in attesa dei risultati di Europa League e Conference League:

Questa la classifica aggiornata:

Man City 128.000 Bayern Monaco 126.000 Liverpool 114.000 Chelsea 114.000 Real Madrid 108.000 Psg 103.000 Barcellona 96.000 Juventus 90.000 Manchester United 89.000 Ajax 87.000 Atletico Madrid 84.000 Roma 78.000 Borussia 77.000 Inter 76.000 Villarreal 76.000 Siviglia 76.000 Lipsia 74.000 Napoli 73.000 Tottenham 71.000

Più staccate, le altre italiane quali Atalanta (28° posto), Lazio (39° posto), Milan (49° posto), Fiorentina (105° posto).