“Per Kvara una clausola da 200 milioni!”: succede in diretta

Rivelano in diretta le potenziali cifre della clausola di Kvaratskhelia, gioiello del Napoli arrivato per soli 10 milioni. Rischia di diventare, in futuro, una storica plusvalenza destinata a segnare, appunto, la storia della SSC Napoli e non solo sotto la gestione ADL.

Giuntoli ha compiuto un vero e proprio colpaccio di mercato e, il collega ed esperto di calciomercato, Luca Marchetti, è intervenuto in diretta su Radio Marte per parlare proprio di Kvara. Il giornalista di Sky parla così di quella che è la situazione di Kvaratskhelia:

“Può arrivare uno sceicco di turno a far follie per lui e far cambiare tutto, ma non è detto che De Laurentiis vada a vendere per forza il georgiano di fronte ad alte cifre. Una clausola rescissoria su Kvara si potrebbe mettere, ma non a 130 milioni: almeno 200”.

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

L’analisi di Marchetti, sui colpi piazzati in casa Napoli e di quello che è il percorso azzurro, continua: “Ci lustriamo gli occhi davanti a questo Napoli, ma oggi il prezzo di un giocatore lo fa chi lo compra e chi lo vende. Per esempio, Lobotka, è un caso particolare. Per costruire qualcosa di importante, questo Napoli secondo me ha bisogno di andare avanti insieme per almeno un paio di anni”.