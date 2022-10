Schreuder spiazza tutti in conferenza: lo ha detto sulla partita d’andata

Alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Ajax, Schreuder ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

Schreuder in conferenza stampa

Cosa devo fare diversamente?

“Dobbiamo giocare diversamente con il possesso palla. Non è l’Ajax che è fragile, non è molto stabile ma si può cambiare. Non ci si può aspettare che giochi a livello alto tutte le partite”.



Partita di svolta?

“Sì, la settimana scorsa abbiamo fatto vedere che fino all’1-2 eravamo in partita”.



Giocare senza capitano?

“L’assenza è importante, può capitare a tutti. Ma abbiamo altri giocatori forti”.

Tanti goal subiti da cross?

“Prendiamo tanti goal dai cross perché è il problema è da prima”.



Come giocheremo?

“La vediamo come l’altra partita. Dobbiamo essere dominanti e pressare alti. Giocheremo sicuramente più bassi e dovremmo migliorare nei dettagli”.

Passare il turno?

“Tutto è possibile, se vinciamo domani possiamo ancora passare il turno”.

Napoli di Spalletti squadra forte?

“Sì, mi aspettavo questo. È un’ottima squadra con ottimi giocatori.

Sì, per me uguale. Se vinci 4-1 con il Liverpool e sei in cima alla classifica della Serie A vuol dire che hai una squadra forte”.



Come giocheremo?

“La vediamo come ogni altra partita. Vogliamo vincere la Champions League”.



Sanchez per 90 minuti e presenza di Tadic?

“Dusan è venuto per una scelta della società. Sanchez non è probabile che giochi 90 minuti, domani vedremo”.



Domani al Maradona?

“Dobbiamo vedere come andrà. Sarà una partita importante domani”.



Cambiare il modulo con due punte?

“No. Sono 11 giocatori e si gioca insieme. Poi dipende tutto come si posizioneranno in campo”.

Allenamento mattutino?

“Abbiamo parlato e ci siamo allenati. Stasera parleremo di nuovo dei punti forti del Napoli, del possesso palla e del pressing”.

Assenza Kaplan?

“Infortunio all’inguine”.

Sánchez?

“Terzino aggressivo, ottimo per far alzare la squadra. Sarà bello vederlo crescere”.

Bergwijn in conferenza stampa

Durante la conferenza interviene anche Bergwijn. Ecco alcune sue dichiarazioni:

Rifiuto scambio maglie dei giocatori?

“Era un misunderstanding, in quel momento non avevamo magliette da scambiare”.

Napoli forte?

“Sì, me lo aspettavo. È un’ottima squadra con ottimi giocatori.

Con Kudus va peggio?

“Non dipende da altri, dipende da me. Non ho più feeling con Brobbey, ripeto, non dipende dagli altri”.