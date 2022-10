Ancora scontri tra tifosi Napoli e Ajax: agguato e rissa in pieno centro

Ancora tensioni in città tra le tifoserie di Napoli e Ajax, che già nella scorsa notte si sono rese protagoniste di episodi di violenza.

Anche questa sera ci sono stati momenti di paura nel centro storico, precisamente in via Medina, dove è scoppiata una vera e propria rissa tra le due tifoserie in via Medina. Di seguito, la ricostruzione a cura della versione online de Il Mattino:

“Una rissa con calci, pugni e colpi di bottiglia è avvenuta poco fa in via Medina, nel centro di Napoli, tra tifosi locali e quelli dell’Ajax, le due squadre che si affronteranno domani nella sfida Champions League.

Secondo quanto si è appreso, diversi tifosi olandesi si trovavano in una pizzeria dove sono stati raggiunti e affrontati da una ventina di ultras napoletani, arrivati a piedi da vie laterali armati con caschi e mazze. La rissa è durata pochi minuti ed è stata piuttosto violenta, anche se nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine. I supporter dell’Ajax sono attualmente controllati a vista da polizia e carabinieri, che monitorano anche quelli del Napoli nei loro spostamenti”.