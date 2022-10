Home » News Calcio Napoli » Juventus sconfitta in Champions: arriva il post ironico di Alvino su Allegri (FOTO)

Arriva la terza sconfitta su quattro della Juventus in questa Champions League: in Israele vince il Maccabi Haifa. Dopo aver perso con il Paris Saint-Germain nella partita di esordio e con il Benfica in casa, i bianconeri mettono a serio rischio la qualificazione agli ottavi di finale e osservano impotenti l’altra partita del gruppo H: PSG-Benfica, al Parco dei Principi. Uno spartiacque che potrebbe già decretare la squadra che sarà prima nel girone.

Immancabili gli sfottò che si susseguono su tutti i social e diventano subito virali al termine del match, finito con il risultato schiacciante di 2-0 (doppietta di Atzili): meme, battute e ironia di ogni tipo. Tra questi, quello del giornalista sportivo napoletano – nonché telecronista tifoso di Sky – Carlo Alvino che pubblica un tweet ironico:

“Non si parla sempre di calcio… quesito geografico… indovina la città…”, con un’immagine eloquente che mostra la città di Haifa, in Israele, in tutta la sua bellezza. Città portuale e capoluogo del distretto Haifa.