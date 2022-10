Home » Interviste » Mancato scambio delle maglie dopo Ajax-Napoli? Bergwijn fa chiarezza in conferenza! (VIDEO)

Alla vigilia del match di Champions League Napoli-Ajax, che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona, è intervenuto in conferenza stampa Steven Bergwijn, attaccante olandese arrivato in rosa durante il calciomercato estivo. Nel corso del suo intervento, il calciatore ha fatto chiarezza sull’episodio del mancato scambio delle magliette. Ecco quanto ha dichiarato:

Bergwijn in conferenza stampa

Al termine della partita non c’è stato lo scambio di maglie. Si può fare chiarezza su quanto accaduto? È stato un misunderstanding, un’incomprensione con i giocatori del Napoli?

“È stato un misunderstanding, in quel momento non avevano magliette da scambiare”.

Queste le parole dell’olandese che chiarisce quanto accaduto durante la partita di andata del gruppo A del 4 ottobre 2022.

Bergwijn, poi, continua la sua conferenza in compagnia dell’allenatore Schreuder. Queste le altre dichiarazioni rilasciate dal giocatore in merito alla partita di domani e sul rapporto con i suoi compagni di squadra:

Napoli forte?

“Sì, me lo aspettavo. È un’ottima squadra con ottimi giocatori.

Con Kudus va peggio?

“Non dipende da altri, dipende da me. Non ho più feeling con Brobbey, ripeto, non dipende dagli altri”.