Ultime notizie Napoli, Giuntoli pronto a blindare un titolarissimo: firma fino al 2028!

Nei prossimi giorni arriverà la firma: secondo Calciomercato.it è pronto il rinnovo di contratto per Stanislav Lobotka. Dopo l’ufficialità di Meret e Zerbin, oltre che l’accordo con Di Lorenzo, arriva anche la conferma su centrocampista slovacco.

FOTO GETTY – Lobotka

In settimana è previsto l’incontro definitivo di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, con l’entourage del giocatore per rinnovare un contratto che scade il 30 giugno 2025. Proposto un rinnovo di 3 anni – fino al 2028 – con un probabile aumento dello stipendio che supererebbe i suoi attuali 2,5 milioni percepiti e che arriverebbe a oltre 3 milioni.

Pagato 21 milioni, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello di centrocampo, che è in continua crescita da quando è arrivato nella città partenopea e che ha aumentato il suo valore in modo esponenziale.

Con il rinnovo l’ex Celta Vigo si legherebbe a lungo con il club azzurro seguendo le orme del suo connazionale Marek Hamšík, aprendo a un ciclo col nuovo Napoli targato Spalletti. Proprio il mister, infatti, lo aveva già adocchiato ai tempi dell’Inter e adesso, in accordo con la società, farà di tutto per trattenerlo.