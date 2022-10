Biglietti Roma-Napoli: c’è la decisione dei giallorossi sul settore ospiti

Tra i big match che il Napoli affronterà nelle prossime settimane, spicca anche quello contro la Roma, in programma allo stadio Olimpico il 23 ottobre.

Una sfida sempre sentita dalle due piazze, anche per la sentita rivalità accentuatasi negli ultimi anni per i noti sviluppi di cronaca.

Resta alta infatti la tensione anche sul discorso relativo all’ordine pubblico, sempre di attualità quando le due squadre si incontrano.

Intanto, in attesa delle decisioni da parte degli organi competenti, l’AS Roma blocca la vendita dei biglietti del settore ospiti per i residenti nella regione Campania.

Di seguito, quanto annunciato dal club giallorosso:

“I biglietti per questo settore sono dedicati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita per i Residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni”.

Attese dunque novità da parte dell’Osservatorio Nazionale per capire se ci saranno ulteriori restrizioni da qui al 23 ottobre, data della sfida tra Roma e Napoli.