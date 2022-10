Primavera, Frustalupi dopo Napoli-Bologna: “Miglior partita, vittoria meritata dopo l’Ajax”

Dopo la vittoria del Napoli sul Bologna, nella sfida del campionato Primavera, ha parlato ai microfoni di SpazioNapoli, il tecnico del club partenopeo, Nicolò Frustalupi. Ecco le sue dichiarazioni nel post-partita:

“Le prestazioni non sempre sono state negative, rispetto ai risultati. Ricordo bene anche la gara col Sassuolo, dove meritavamo di più, altre partite dove sono arrivate sconfitte che potevano portarci invece dei punti. Questa è la nostra miglior partita, il Bologna è una squadra che vanta quattro o cinque Nazionali, noi siamo stati molto bravi e diciamo che la partita è meritata. Bisogna continuare così, ma la strada è lunghissima. Nelle altre partite ci era mancato qualcosa, ma oggi siamo riusciti a fare meglio. I ragazzi meritavano questa vittoria”.

Sulla partita: “Ora i ragazzi iniziano a star meglio, qualcuno è rientrato dall’infortunio. Quando vai in vantaggio è più facile, a volte gli episodi ti portano a fare prestazioni migliori”.

Sulla Youth League: “L’Ajax è la squadra più forte del girone e contro di noi hanno inserito giocatori che non avevano giocato le gare precedenti. I miei ragazzi devono pensare partita dopo partita, senza abbatterci nelle sconfitte, così come non dovranno esaltarsi alle vittorie”.