PRIMAVERA – Napoli-Bologna 3-0 (6′ Obaretin, 61′ Iaccarino, 64′ Gioielli): il Napoli cala il tris e torna a vincere!

93′ – Triplice fischio del direttore di gara, finisce Napoli-Bologna.

90′ – Il direttore di gara concede 3 minuti di recupero.

90′ – Ammoniti Gioielli e Anatriello.

89′ – Aria tesa in campo. Si sfiora una lite tra i giocatori azzurri e la panchina rossoblù.

88′ – Ammonito Boni. Intervento duro sull’avversario.

86′ – Obaretin accusa un problema fisico. Frsutalupi non vuole rischiare e spende l’ultimo cambio. Esce, dunque, Obaretin per D’Avino.

80′ – Ancora un doppio cambio per Frustalupi: Hysaj per Pontillo e Iaccarino per Lettera.

76′ – Ammonito Boffelli per perdita di tempo sul rinvio dal fondo.

69′ – Cambia anche il Bologna: entrano Rosetti per Bynoe e Schiavoni per Pyythia.

69′ – Doppio cambio per il Napoli: Alastuey per Spavone e Boni per Lamine.

67′ – RIGORE SBAGLIATO! PARA BOFFELLI! Grande intervento del portiere che indovina la direzione del tiro!

66′ – Calcio di rigore per il Bologna. Intervento scomposto di Gioielli e calcio di rigore assegnato per i rossoblù. Batte Anatriello.

64′ GOL! GIOIELLI! Il Napoli cala il tris con la rete di Gioielli. Cross perfetto di Lamine e palla in rete del numero 6.

61′ – GOL! IACCARINO! Tiro di destro che batte Bagnolini!

60′ – Rigore per il Napoli! Fallo di mano di Motolese, l’arbitro indica il dischetto. Batte Iaccarino.

59′ Occasione Bologna! Colpo di testa del subentrato Anatriello e parata incredibile di Boffelli che salva il risultato.

58′ – Altro cambio per il Bologna. Entra Amey al posto del capitano Stivanello.

56′ – La partita si incattivisce, diversi falli da entrambe le parti.

53′ – Ammonito anche Lamine.

50′ – Ammonito Frustalupi dalla panchina.

46′ Inizia il secondo tempo. Subito doppio cambio per il Bologna: Paananen per Raimondo e Mazia per Anatriello.

SECONDO TEMPO

46′ – Termina la prima frazione di gioco.

45′ – Il direttore di gara concede 1 di recupero.

42′ – Ammonito Hysaj. Anticipo irruento sull’attaccante avversario.

37′ – Occasione Bologna! Volée di Corazza che non trova lo specchio della porta.

26′ – Occasione Napoli! Bella azione costruita dagli azzurri che si conclude con un bel tiro di Rossi. La palla, però, termina di poco sopra la traversa.

11′ – Ammonito Stivanello. Il giocatore del Bologna è il primo ammonito del match.

6′ – GOL! OBARETIN! Il Napoli va in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Obaretin che raccoglie un ottimo cross di Iaccarino.

4′ – Prima azione per il Napoli che va vicino al vantaggio con Rossi.

1′ – Iniziata la partita.

PRIMO TEMPO

ORE 13.00 – Le squadre scendono in campo.

ORE 12.30 – Le formazioni sono in campo per il riscaldamento. Calcio d’inizio previsto per le ore 13.00.

Napoli Bologna Primavera

NAPOLI-BOLOGNA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il Napoli di Frustalupi viene da sette sconfitte consecutive, di cui quattro in campionato, ed è alla ricerca di un risultato che risollevi l’ambiente e lo spirito della squadra. Le parole d’ordine, quindi, sono vincere e convincere.

NAPOLI (3-4-2-1):Boffelli, Barba, Acampa, Lamine, Hysaj, Obaretin, Spavone, Iaccarino, Rossi, Gioielli, Marranzino.

A disposizione: Turi, Lettera, Pesce, Pontillo, Lorusso, De Pasquale, D’Avino, Mazzone, Russo, Sali. Allenatore: Frustalupi.

BOLOGNA (4-3-3): Bagnolini, Wallius, Mercier, Pyyhtia, Mazia, Corazza, Bynoe, Stivanello, Paananen, Motolese, Urbanski.

A disposizione: Gasperini, Verardi, Amey, Maltoni, Anatriello, Raimondo, Karlsson, Mmaee, Dipo, Rosetti, Busato, Schiavoni.

Allenatore: Vigiani.