Pistocchi distrugge la Juve: il dato a favore del Napoli

Ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso i propri canali social ufficiali. Al centro delle questioni, la situazione della Juventus che, dopo oggi, esce definitivamente dalla corsa Scudetto, secondo lo stesso Pistocchi.

È attraverso il suo profilo personale di Twitter che Pistocchi analizza il dato a favore del Napoli e a discapito della Juventus, sconfitta questa sera per mano del Milan. Massimiliano Allegri, in questo momento della stagione, verrebbe tagliato completamente fuori dalla corsa al titolo, dopo essere stato indiziato a inizio anno come uno dei favoriti proprio per la stessa lotta Scudetto.

(Photo by Getty Images)

Di seguito, le parole attraverso i canali social di Maurizio Pistocchi, precisamente su Twitter: “Il Milan pressa e vince 2-0 sulla Juventus, che gioca all’indietro e perde. Segna Tomori e raddoppia Brahim Diaz, su una splendida azione personale. Se il Napoli batte la Cremonese, la Juve va a -10 dal primo posto e il campionato dei bianconeri è già finito. Ma questo, ad Allegri, nessuno lo dice”.