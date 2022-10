“Solo così potevano vincere”, Pandev non dimentica: bordata alla Juventus!

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex azzurro Gorav Pandev, ritiratosi dal calcio nella scorsa stagione. Ecco quanto evidenziato:

Bel momento per il Napoli?

“Sono felice per i tifosi del Napoli, per la squadra. So quanto ci tiene Napoli a fare bene, stanno giocando per adesso il miglior calcio d’Europa. Non è facile fare tanti gol in Europa”.

Raspadori?

“È un ragazzo giovane, viene dal Sassuolo dove non ci sono tanti tifosi. Ha dimostrato tutte le sue qualità davanti ad un tifo caldo. Se il Napoli ti prende a quella età è perchè vuole investirci sul serio. Non sbagliano questi acquisti. Il Napoli ha calciatore veloci, forti e tecnici. Anche la coppia difensiva si sta comportando bene. Spero possano portare un trofeo a fine stagione, la gente se lo meriterebbe”.

FOTO: Getty – Pandev Napoli

Espulsione Pechino?

“Me la ricordo ancora adesso, ci hanno rubato la gara. Loro (Juve ndr) potevano vincere così, potevano vincere solo cacciando 3-4 calciatori. Elmas è cresciuto tanto, grande talento. nell’ultimo anno è migliorato tatticamente. Gli ho spiegato alcune cose, Elma sdeve stare tranquillo ed ascoltare il mister”.

Scudetto?

“Il Napoli è sulla strada giusta per vincere qualcosa d’importante. Può essere l’anno giusto per lo Scudetto”.