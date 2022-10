Home » News Calcio Napoli » Meret e non solo: il Napoli blinda un altro suo titolarissimo

Nei giorni scorsi lo ha annunciato anche il diretto interessato: Alex Meret è a un passo dal rinnovare con il Napoli. Tra le parti è tutto fatto per l’accordo, tant’è che manca solo la formalizzazione del nuovo contratto, che andrà a blindare dunque un portiere che non ha vissuto un’estate certamente poco tranquilla.

Il suo rendimento, però, lo hanno portare a strappare consensi e, per l’appunto, il rinnovo di contratto, che dovrebbe essere ultimato in queste settimane.

Pronto il rinnovo anche per un altro azzurro

Non si ferma qui, intanto, la serie di rinnovi in casa Napoli. Infatti, il club azzurro è in procinto di blindare anche la posizione del centrocampista Stanislav Lobotka, plasmato dal lavoro del tecnico Luciano Spalletti.

Stanislav Lobotka (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 e per questo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli – secondo quanto reso noto da Sport Mediaset – è già al lavoro per rinnovarlo portando la scadenza al 2026 e aumentando lo stipendio a 3 milioni a stagione.