Rinnovo Meret ad un passo, contratto a cifre raddoppiate: tutti i dettagli!

Dopo un’estate continuamente in bilico tra la permanenza e l’addio, con la bilancia che pendeva sempre più da quest’ultima parte, Alex Meret sta stupendo tutti.

Il portiere friulano è rimasto a difendere i pali del Napoli e lo sta facendo come forse non era mai accaduto nel corso della sua esperienza in azzurro. Continuità, ottime prestazioni e finalmente nessuna rivalità per il ruolo di estremo difensore.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla questione rinnovo, ormai ad un passo, svelando cifre e durata del nuovo contratto che legherà Alex Meret alla maglia azzurra.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

NAPLES, ITALY – AUGUST 31: Alex Meret of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Lecce at Stadio Diego Armando Maradona on August 31, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“L’annuncio del rinnovo di Alex Meret è questione di ore, è stato trovato un accordo per prolungare il contratto fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno. Guadagnerà 1,8 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto all’accordo precedente”.

Meret fino ad ora ha percepito infatti 1 milione di euro a stagione, come previsto dall’accordo che aveva sancito il suo passaggio dall’Udinese al Napoli nel 2018.