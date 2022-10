“Sto vivendo una favola”, Zerbin esaltato: cosa ha detto sul Napoli e la Nazionale

Nel pre-partita di Napoli-Torino, interviene Alessio Zerbin, ala sinistra del Napoli promosso dalla Primavera durante l’estate visti i buoni progressi durante i due ritiri degli azzurri, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato dall’intervista:

Il mio momento una favola?

“Come dici tu è una favola, è successo tutto velocemente. Credo di aver realizzato un po’ il sogno di tutti i bambini che giocano a calcio. Credo che questo non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Bisogna migliorare ogni giorno, sempre di più, per cercare di far sempre meglio”.

Alessio Zerbin ai microfoni di Dazn

Così, Zerbin, commenta con emozione la favola che sta vivendo, dimostrando la voglia di migliorare e di voler dare di più, anche per i compagni.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Mathias Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone.

All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Zima, Karamoh, Ilkhan, Edera, Adopo, Aina, Garbett, Radonjic.

All. Juric.