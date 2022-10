Manchester United su Kim, la clausola tranquillizza i tifosi: il motivo

L’inizio di stagione del Napoli ha riservato molte sorprese. I nuovi acquisti hanno dato nuova linfa vitale agli azzurri che, nonostante le tante cessioni estive, hanno iniziato alla grandissima la nuova stagione. Gli azzurri, infatti, sono primi sia in campionato che in Champions e hanno battuto squadre del calibro di Liverpool e Milan.

Sugli scudi, oltre a Kvaratskhelia, c’è anche Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano è arrivato a Napoli per sostituire Koulibaly e non sta assolutamente facendo sentire la mancanza del centrale senegalese. Kim è stato eletto anche come miglior giocatore del mese e le sue prestazioni lo hanno fatto finire nei radar dei top club europei.

Mercato Napoli Kim Min-Jae (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Clausola da 50 milioni valida da luglio 2023

Su tutti, c’è il Manchester United che per accaparrarsi le prestazioni del difensore sudcoreano possono pagare la clausola da 50 milioni inserita nel contratto.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, però, c’è un particolare che può tranquillizzare i tifosi azzurri. La clausola, infatti, si attiverà solo dal prossimo luglio. Fino a quel momento ogni squadra che vorrà strappare Kim al Napoli dovrà affrontare un muro insormontabile: il Napoli stesso.