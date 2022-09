Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, c’è un nome nuovo: gioca in Premier League

Nonostante il calciomercato sia ormai terminato da un bel po’, il lavoro dei direttori sportivi continua senza sosta. Scovare nuovi talenti da far emergere è l’imperativo che ogni dirigente cerca di seguire al fine di portare un nuovo gioiellino nel calcio italiano.

Sicuramente tra i più esperti in questo senso, c’è il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli il quale, ha come propria caratteristica e qualità, quella di cercare ragazzi giovani e promettenti da far esplodere nel panorama calcistico internazionale.

In ordine di tempo, gli ultimi colpi messi assegno da Giuntoli seguendo questa linea, sono stati Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, calciatori seguiti per molto tempo e che, una volta arrivati al Napoli, stando dimostrando di avere delle grandi qualità.

Nelle ultime ore, infatti, giungono dei rumors dall’Inghilterra: stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che il Napoli abbia messo gli occhi su Levi Colwill, difensore del Brighton, in prestito dal Chelsea, classe 2003.

FOTO: Getty – Colwill Brighton

Il giovane difensore sarà allenato in questa stagione dal tecnico italiano Roberto De Zerbi il quale, esordirà con la sua nuova squadra, proprio questo fine settimana contro il Liverpool, rivali del Napoli in Champions League.

Da molti ribattezzato come il nuovo Van Dijk, parliamo di un giocatore polivalente (ha giocato anche da terzino sinistro), dotato di un grande fisico e di una buona qualità tecnica soprattutto nella prima fase di impostazione della manovra.

Tuttavia, molti club sono già sulle sue tracce: tra le italiane oltre al Napoli c’è anche il Milan ma la squadra più in pressing su di lui è l’Atalanta.

Dunque, le aspettative su questo ragazzo sono molto alte, avrà dinanzi a sé un’intera stagione per farsi valere e cercare di approdare in qualche club europeo importante.