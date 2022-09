Sabatini al miele sul Napoli e Spalletti: “Le sue squadre lo fanno sempre”

Walter Sabatini, ex dirigente della Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, spaziando su diversi argomenti, tra cui spiccano la clamorosa salvezza raggiunta con i granata e un passaggio sul Napoli di Luciano Spalletti. Di seguito quanto evidenziato:

“Salvezza con la Salernitana? Non si fa un’impresa da soli, ma con i calciatori, l’allenatore, la dirigenza e soprattutto con la gente di Salerno. Tra le tante cose che ho fatto nella mia carriera, questa è sicuramente quella che mi ha dato più soddisfazione.

Non lavorare mi fa molto male, ma amo il nostro campionato e le nostre squadre. Il calcio italiano è in crescita: oggi le squadre di medio-bassa classifica giocano un calcio più propositivo, questo spinge tutto verso l’alto. I giocatori migliorano in questo modo e questa spinta salverà il calcio”.

Spalletti Sabatini

Napoli? Facendo un torto a Maldini e Massara, gli azzurri sono la squadra che, per distacco, gioca meglio. La bellezza sta nella profondità degli attaccanti e della campagna acquisti incredibile.

Poi c’è Spalletti, che fa sempre giocare bene le sue squadre. Il centrocampo ha qualità e quantità, Kvaratskhelia è inarrestabile e gli attaccanti rompono qualsiasi linea difensiva avversaria. Il Napoli ha un gruppo che lotterà fino alla fine come il Milan, che resta una squadra formidabile”.