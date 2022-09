“Pronto assegno di 50 milioni per Kim”: i tifosi del Napoli tremano

La stagione di Kim Min-Jae è iniziata nel migliore dei modi, con prestazioni di livello che hanno spazzato via qualsiasi dubbio ci potesse essere sul sudcoreano.

Le qualità del difensore centrale, però, hanno anche attirato l’attenzione di potenziali acquirenti, tra cui il Manchester United: Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport parla dell’interesse dei Red Devils. Ecco quanto evidenziato dal giornalista:

FOTO GETTY – Napoli

“Arrivato da pochi mesi dopo una trattativa con brivido finale: il Rennes si era inserito e aveva l’accordo con il Fenerbahce, l’irruzione del Napoli quasi al fotofinish ha ribaltato gli scenari. Giuntoli lo aveva fatto seguire nei mesi precedenti, la possibilità di giocare la Champions a certi livelli ha fatto la differenza.

Il Napoli ha pagato la clausola di circa 20 milioni e sa di aver fatto un affare: se oggi mettesse il coreano sul mercato, incasserebbe più del doppio. Non a caso si parla di un forte interesse del Manchester United, un club che – lo dice la storia del mercato – ha spesso pagato cifre esorbitanti per un difensore centrale. Per i Red Devils non sarebbe un problema preparare un assegno da 50 milioni, euro o sterline cambia poco, per provare a risolvere i problemi che restano con un altro investimento“.