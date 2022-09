Home » News Calcio Napoli » Gli chiedono del Napoli di quest’anno, la reazione di Mertens non lascia dubbi!

Durante le premiazioni del San Gennaro World, manifestazione svoltasi questa sera al teatro San Ferdinando, è stato premiato come simbolo della napoletanità nel mondo Dries Mertens. Il belga ha un legame viscerale con la città di Napoli e i suoi abitanti, insieme a sua moglie esalta le bellezze della nostra terra, i suoi abitanti e la sua cultura, portando in alto il nome della città in tutto il mondo.

Durante l’intervista rilasciata subito dopo la premiazione, Mertens ha espresso il suo parere sul Napoli di quest’anno e la sua espressione facciale lasciava poco spazio a interpretazioni: “è robba bon!”

Mertens non ha mai visto all’opera, dal vivo, i tanti volti nuovi del Napoli di quest’anno, ma probabilmente conosce le qualità del suo allenatore e sa che ha le doti per guidare la squadra verso obiettivi inaspettati, ovviamente coadiuvato dai tanti giocatori di qualità che sono arrivati.

Dries ha fatto capire, seppur scherzosamente, ai tifosi napoletani che il Napoli può aspirare a obiettivi importanti, nonostante le partenze eccellenti di questa “folle” sessione estiva di mercato.

Giuseppe Esposito