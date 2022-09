ESCLUSIVA – Behrami: “Il Napoli può vincere lo Scudetto, ma deve migliorare in un aspetto chiave”

Valon Behrami, ex centrocampista tra le altre di Fiorentina, Lazio e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli. Dalla sua passione per il Milan fino ad alcune considerazioni sul Napoli attuale – a suo dire pronto per vincere lo scudetto – con la chiosa su un grande allenatore come Luciano Spalletti. Di seguito quanto evidenziato:

“Io sono cresciuto con le immagini di una grandissima squadra com’era il Milan, che è stata la squadra che mi ha fatto innamorare del calcio, poi mi sono ritrovato a giocarci contro alla fine di questa dinastia ed è stato qualcosa di straordinario.

FOTO: Getty – Napoli Behrami

Come vedo il Napoli? Secondo me gli azzurri sono pronti per lo scudetto, gli esami di maturità deve superarli paradossalmente più contro le squadre più piccole: anche l’anno scorso ha perso alcuni punti contro squadre che, sulla carta, erano abbordabili.

Per il resto ero sicuro che anche contro il Milan il Napoli avrebbe fatto una grande gara. È una squadra matura e pronta, i giocatori seguono l’allenatore su tutta la linea. Se si riesce a migliorare quell’aspetto, secondo me il Napoli può finalmente vincere lo scudetto.

Spalletti? È un allenatore internazionale. Ci sono giocatori nuovi, che sono arrivati anche da altre culture, ma lui grazie anche alla sua esperienza in Russia è riuscito a capire che cosa vogliono e in quali settori sono diversi questi ragazzi. Kim e Kvara ad esempio, nonostante siano due ragazzi totalmente diversi, sono riusciti ad inserirsi benissimo grazie al lavoro di Spalletti”.