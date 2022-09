Napoli coinvolto per Simeone, pazzesca richiesta dei calciatori argentini prima del Mondiale!

Giovanni Simeone è sicuramente uno degli uomini copertina di questo Napoli in questo prima fase di stagione. Oltre al gol contro il Liverpool, il primo della sua carriera in Champions League, pesante è stata la rete messa a segno nella notte di San Siro contro il Milan. Un gol che ha permesso la squadra di Luciano Spalletti di vincere uno scontro diretto per il discorso Champions League e, chissà, magari anche per quello relativo allo Scudetto.

Il Cholito dopo la sosta cercherà di fare altrettanto bene, approfittando anche dell’assenza di Victor Osimhen, costretto a saltare ancora qualche impegno a causa del problema muscolare accusato proprio nella sfida del Maradona contro il Liverpool.

L’ex Hellas Verona ha il compito anche di convincere il CT della Nazionale Argentina, Lionel Scaloni, in vista dei Mondiali in Qatar, ormai alle porte. In occasione della sosta ancora in corso, il tecnico lo ha tenuto fuori, ma la speranza dell’argentino è di riuscire a strappare in extremis un pass per i campionati del Mondo.

Giovanni Simeone (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Dall’Argentina: “Saltare l’ultima di campionato prima della sosta”, la rivelazione

Dall’Argentina arriva una indiscrezione destinata a far discutere. Secondo Doble Amarilla, coloro che prenderanno parte al Mondiale in Qatar chiederanno ai rispettivi club di appartenenza di essere esonerati dall’ultima gara dei rispettivi tornei, per potersi aggregare in anticipo alla Selezione, che debutterà il 22 novembre contro l’Arabia Saudita.

In Italia sono diversi i giocatori che verrebbero coinvolti nella vicenda e tra essi potrebbe esserci proprio Giovanni Simeone. Il calciatore azzurro, al momento, è tra gli esclusi, ma da qui all’esordio in Qatar potrebbero esserci ancora delle sorprese.