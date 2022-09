Home » News Calcio Napoli » Formazioni Ungheria-Italia: Di Lorenzo e Raspadori in campo dal 1′, scelta a sorpresa in attacco

Ungheria-Italia è la gara che chiude il gruppo 3 della UEFA Nations League. La Nazionale guidata da mister Roberto Mancini si gioca il primo posto del raggruppamento, che vale il pass per la final four della competizione. Per farlo, gli azzurri dovranno battere la sorprendente Ungheria dell’italiano CT Marco Rossi.

La Nazionale è reduce dalla vittoria interna contro l’Inghilterra, regalata dalla splendida rete del ‘napoletano’ Giacomo Raspadori, che in questi giorni ha raccolto gli elogi dello stesso Mancini.

Quest’ultimo riconferma l’ex Sassuolo nell’undici titolare, così come il capitano Giovanni Di Lorenzo: entrambi, dunque, saranno titolari nella sfida contro gli ungheresi.

Giacomo Raspadori (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Il tecnico si è affidato nuovamente alle difesa a tre, malgrado la tentazione delle ultime ore di ritornare alla più canonica difesa a quattro.

Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Nego; Ad. Szalai. All.: Rossi.c

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Gnonto. All.: Mancini.