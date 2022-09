Napoli interessato a Gonzalez? Il DS del Lecce esce allo scoperto

Nelle ultime ore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sta seguendo in maniera molto forte il centrocampista del Lecce, Joan González Cañellas.

Prodotto della cantera del Barcellona, il classe 2002 è un centrocampista dotato di un grande fisico ma anche abile tecnicamente.

In queste prime sette giornate il giocatore ha sin da subito mostrato le proprie qualità e, insieme al Lecce, sta sorprendendo l’intero panorama calcistico italiano.

Joan Gonzalez (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Oggi, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club, è intervenuto Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce.

Il dirigente, nello specifico, ha parlato proprio di un possibile interessamento del Napoli sul giocatore, queste le sue parole:

“Giuntoli esce come me dal marciapiede del calcio, è uno che sa puntare sulle potenzialità, è un direttore molto attento. Io credo che Gonzalez possa piacere a tanti, mi farebbe piacere ovviamente che possa interessare prima a squadre del sud. È un ragazzo seguito da più club ma come lui tanti altri del Lecce”.