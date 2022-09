Galles-Polonia, 90 minuti per Zielinski: ottima prestazione del centrocampista del Napoli

Questa sera la Polonia dell’azzurro Piotr Zielinski ha battuto il Galles per 1-0 (gol di Swiderski), nella gara valevole per la 6a giornata di UEFA Nations League. La nazionale polacca si è assicurata la permanenza in League A, concludendo un ottimo percorso di Nations League che dà fiducia, in attesa dell’appuntamento mondiale in Qatar.

Il centrocampista del Napoli ha giocato ancora 90 minuti, deliziando i suoi tifosi con numerose giocate di qualità. Nonostante l’arcigna fase difensiva del Galles, i polacchi guidati dall’estro di Piotr e dalla capacità di realizzazione di un campione come Lewandowski, sono riusciti a scardinare la difesa e conquistare i tre punti.

Piotr Zielinski (Photo by GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images)

Questa è stata la seconda partita consecutiva giocata dall’ex centrocampista dell’Empoli, il quale ha confermato di essere uno dei punti fermi della sua nazionale in vista del prossimo Mondiale. Le due prestazioni in nazionale confermano l’ottimo stato di forma di Zielinski, giocatore sul quale, al momento, mister Spalletti può fare sicuro affidamento, affidandogli le chiavi della trequarti azzurra.

Giuseppe Esposito