“Non è al meglio”: l’azzurro costretto al forfait con la sua Nazionale

In serata è intervenuto sul suo canale social di Twitter il giornalista Shpend Thaçi sulla situazione del kosovaro Amir Rrahmani che era stato convocato con la nazionale ed era partito con la squadra verso Belfast, nonostante fossero da valutare le condizioni fisiche.

Il difensore del Napoli, infatti, aveva accusato un problema fisico durante il match contro il Milan, al Meazza.

Il Napoli, però, ha da subito escluso la pericolosità del fastidio, ammettendo in un comunicato ufficiale che: “le sue condizioni non destano preoccupazioni”.

FOTO GETTY – Rrahmani in nazionale

Ecco quanto evidenziato dalle parole del giornalista:

“Amir Rrahmani non è ancora al meglio, però non c’è nulla da preoccuparsi per le sue cond. fisiche. Domani non giocherà titolare. Filtra ottimismo che giocherà contro il Cipro. Celina dal primo minuto – quasi certo”. Thaçi conferma, quindi, le condizioni non ottimali del difensore azzurro, ma rassicura che non sia niente di grave. Infatti, assicura che Amir non sarà titolare nella prossima partita contro l’Irlanda del Nord, più sicura la partita con il Cipro di martedì 27.