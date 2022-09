Ancora un dubbio sul rinnovo di Meret: il motivo

Nelle ultime settimane si susseguone le voci circa il possibile rinnovo di contratto di Alex Meret, portiere che in estate è stato a un passo dall’addio ma che ora sembra aver recuperato la fiducia di tutti.

La conferma giunge da una fonte autorevole di calciomercato. Ad annunciarne la novità è infatti Alfredo Pedullà a Gazzetta dello Sport, nella rubrica “La borsa di Pedullà”. Ecco quanto evidenziato:

FOTO GETTY – Meret Napoli

“Il Napoli cercava un sostituto di Ospina, il preferito di Spalletti per caratteristiche tecniche. Alex ha avuto pazienza ed è stato bravo a sfruttare le chance da titolare: dopo la sosta firmerà un nuovo contratto da quasi due milioni l’anno“. Secondo il giornalista, quindi, Alex Meret sarebbe vicinissimo alla firma che lo porterebbe a rinnovare il contrato dopo un’estate tormentata nella quale il suo ruolo sembrava sempre più marginale e secondario. L’estremo difensore sta ricevendo diversi elogi per le ottime prestazioni d’inizio di stagione.

Pedullà non si limita alla conferma, ma rivela dettagli anche sullo stipendio che percepirà il portiere italiano, rivelando anche un piccolo dubbio su quella che dovrebbe eesere la durata del nuovo accordo: “Stavolta con la certezza di andare alla firma, magari non più 2027 ma 2026: stiamo parlando di dettagli rispetto a un matrimonio sul punto di essere ricelebrato. Meret guadagnerà, con i bonus, qualcosa in meno di due milioni a stagione“.

Nessun dubbio, invece, sull’accordo che sembra essere finalmente alla portata, a prescindere dalla scadenza che verrà fissata.