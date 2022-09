Italia-Inghilterra: subito due azzurri in campo, le scelte di Mancini

La Nazionale Italiana scenderà in campo tra poco contro l’Inghilterra nella sfida valida per la UEFA Nations League.

Gli azzurri guidati dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, sono terzi nel gruppo 3 dopo quattro giornate, a -2 punti dall‘Ungheria, a -1 dalla Germania e a +3 sugli inglesi, avversari degli azzurri questa sera.

L’Italia avrà il dovere di sfatare quello che è diventato un vero e proprio tabù: nelle ultime sei partite della Nazionale a San Siro – sede del match e teatro della prima esclusione ai Mondiali – gli azzurri non sono riusciti a imporsi con una vittoria.

Formazioni ufficiale Italia-Inghilterra: in campo dal 1′ Di Lorenzo e Raspadori

In questi minuti sono stati resi noti gli undici giocatori titolari che scenderanno in campo contro l’Inghilterra. Per il Napoli, vanno segnalate le presenze dal 1′ sia di Di Lorenzo che di Raspadori.

Una prova importante per l’ex Sassuolo, così come per il capitano dei partenopei, ormai punto fermo per la Nazionale.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Di seguito, le scelte ufficiali dei due commissari tecnici:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling, Saka, Foden; Kane.