Affare a sorpresa in chiusura: nuova squadra per l’ex Napoli

Uscire dai radar del calcio europeo è spesso proficuo da un punto di vista economico, certo lo è meno dal lato strettamente sportivo e calcistico. Molti giocatori, non solo del Napoli ma praticamente di tutti i club europei, stanno scegliendo questa nuova via verso il tramonto della propria carriera, in modo di continuare a giocare – seppur non ai massimi livelli – e di poter strappare l’ultimo grande contratto.

Manolas Napoli

Il caso di Kostas Manolas, in realtà, esula leggermente da questo “modello”, in quando l’ex difensore del Napoli ha fatto di tutto a gennaio per ritornare a casa, nella sua amata Olympiakos, anche riducendosi l’ingaggio percepito con la società azzurra pur di andare via.

Evidentemente, tuttavia, non è stata la scelta migliore: dopo neanche un anno, infatti, il greco è pronto ad una nuova avventura. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Manolas è già pronto a dire addio all’Olympiakos, passando al Sharjah FC. L’accordo è stato ormai raggiunto tanto tra i club quanto tra le parti, quindi manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale.