Osimhen: c’è un imprevisto per il suo rientro in campo, l’aggiornamento

Il Napoli attende con trepidazione il ritorno in campo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è alle prese con il recupero dal problema muscolare accusato in occasione di Napoli-Liverpool. Uno sto che lo ha costretto anche a saltare gli impegni con la sua Nazionale nel corso della sosta.

Gli azzurri senza di lui non hanno comunque sfigurato, ma l’obiettivo è quello di poter contare sull’importante apporto del numero 9 quanto prima.

A fare il punto della situazione è la redazione di Sky Sport, secondo cui l’attaccante potrebbe rientrare nella seconda metà di ottobre.

Non una bella notizia per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno ancora a lungo del suo bomber. Un aggiornamento dai toni decisamente più pessimistici, considerando che la speranza era quella di tentare un recupero lampo in vista del prossimo impegno in Champions League contro l’Ajax.

Lo staff medico azzurro continuerà a monitorare la situazione, con l’ex Lille che continuerà a seguire la sua tabella personalizzata di lavoro per rientrare al meglio il prima possibile.