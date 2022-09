Piace al Napoli: il Milan vuole strapparlo agli azzurri

Carlo Pellegatti, giornalista e telecronista, non ha mai nascosto la sua passione per il Milan divenendo, difatti, una voce storica per il commento dei match dei rossoneri.

In particolare, lo stesso giornalista ha aperto un proprio canale YouTube in cui parla della sua squadra del cuore, il Milan, per l’appunto, commentando le prestazioni dei rossoneri e dedicandosi anche al calciomercato.

Infatti, sul proprio canale, nella giornata odierna ha parlato del nuovo possibile centravanti dei rossoneri nella prossima stagione, che potrebbe essere uno degli obiettivi del mercato del NApoli per il possibile ed eventuale sostituto di Victor Osimhen.

Di seguito quanto evidenziato:

“L’acquisto del prossimo mercato estivo del Milan sarà un grande centravanti. I rossoneri non andranno a cercare un giocatore da 10 milioni di euro, ma farà un colpo da 30-40 milioni. Io un nome ce l’ho: gioca nel Chelsea, ha 21 anni, oggi vale tra i 25 e i 40 milioni, ha una buona esperienza nonostante la giovane età, è alto 191 cm, è un centravanti albanese che gioca nei Blues e il suo nome è Armando Broja. È un giocatore interessante come costo e prospettiva. Era finito nel mirino del Napoli quando sembrava potesse perdere Osimhen. Il prossimo anno il Milan ha bisogno di un giocatore che dia garanzie in attacco”.