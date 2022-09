UFFICIALE – Cannavaro torna in Italia: dove allenerà

Fabio Cannavaro ritorna in Italia per allenare una squadra Italiana dopo le numerose esperienze estere che lo hanno portato in giro per il Mondo. Arriva l’ufficialità del club campano su tutti i canali social e sul sito ufficiale:

FOTO GETTY – Fabio Cannavaro

“Il Benevento Calcio è lieto di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra al signor Fabio Cannavaro. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17,00 presso Palazzo Paolo V di Benevento, con posti riservati. La manifestazione sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale 16 Ottochannel e in streaming su www.ottochannel.tv”.

ll presidente del Benevento, Vigorito, ha scelto il tecnico campione del Mondo 2006 dopo aver esonerato nella giornata di ieri Fabio Caserta. Per lui contratto di due anni, fino al 2024: il primo anno guadagnerà 500.000 mila euro, il secondo 1 milione di euro.

Diverse le alternative su cui aveva meditato la società, tra cui Iachini e D’Aversa, ma l’incontro di lunedì ha convinto il numero uno giallorosso che ha deciso di intraprendere questa nuova avventura con Fabio Cannavaro. Il tecnico porta con sé nello staff il fratello Paolo Cannavaro e Jordi Garcia (ex Real Madrid), fedeli anche nell’avventura in Cina.