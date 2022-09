Home » News Calcio Napoli » “Lobotka come Iniesta”: paragone illustre, svelato il motivo!

La stagione del Napoli è iniziata in modo a dir poco esaltante, con numerosi risultati positivi e il primato – tanto in Serie A quanto nel proprio girone di Champions League – difeso fino alla prima sosta.

Una delle chiavi di questa grande partenza è certamente il reparto di centrocampo, collaudato come meglio non si potrebbe da Luciano Spalletti. La fisicità di Anguissa, l’equilibrio di Lobotka e l’estro di Zielinski sono stati la chiave di diverse partite, su tutte la grande vittoria sul Liverpool all’esordio in Europa.

FOTO: Getty – Lobotka Napoli

Il tecnico toscano ha saputo valorizzare al meglio proprio Lobotka, che prima del suo arrivo sembrava un oggetto misterioso. La grande ascesa dello slovacco è stata riconosciuta anche da Riccardo Cucchi, giornalista RAI, che è intervenuto a “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato:

“Ci sono tante individualità di altissimo livello: vanno fatti grandi complimenti a Giuntoli, alla società e a De Laurentiis. Lobotka ha la stessa importanza di Iniesta ai tempi del Barcellona. Ci saranno due campionati in questa stagione, la ripresa sarà fondamentale come tante altre situazioni. A gennaio ci sarà una nuova realtà, sarà rilevante per gli azzurri gestire questa dinamica”.