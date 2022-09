Italia, cambio di gerarchie in vista: coinvolto anche Meret

In vista delle amichevoli che la nazionale italiana giocherà il ct Mancini ha previsto delle modifiche nelle gerarchie di alcuni ruoli, tra queste quella dei portieri, nel quale Meret è protagonista.

FOTO GETTY – Alex Meret, Italia

Il Corriere del Mezzogiorno ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe Meret passare a vice-Donnarumma: “Meret ha Donnarumma sulla sua strada in Nazionale ma stavolta è arrivato a Coverciano con le certezze della tanto agognata continuità da titolare conquistata al Napoli. […] Un percorso che gli ha fatto scalare le gerarchie, oggi dopo Donnarumma in Nazionale c’è lui, davanti alle new entry Provedel e Vicario.

Dopo tanta precarietà, per Alex si vede finalmente la luce in campo con le sue ottime prestazioni e fuori, in virtù dei contatti in corso per il rinnovo tra il Napoli e il suo entourage che stanno andando avanti”.

Continua dunque la scia positiva del portiere azzurro che, in vista del rinnovo di contratto con il Napoli e la titolarità conquistata, avrà anche qualche chance in più in Nazionale.