Infortunio in Nazionale: si ferma un titolare del Napoli

Diversi sono i calciatori del Napoli che nel corso della sosta per le Nazionali saranno impegnati con la propria squadra. Tuttavia, non mancano gli imprevisti, come quello che è incorso a Matteo Politano: l’ex Inter e Sassuolo, uscito anzitempo dopo un contrasto nel secondo tempo della sfida contro il Milan, si è visto costretto a tornare a Napoli per smaltire del tutto il problema, saltando così i prossimi impegni in Nations League dell’Italia.

Problemi fisici, inoltre, anche per il difensore Amir Rrahmani, ora in ritiro con la Nazionale del Kosovo, di cui è capitano.

I media locali fanno sapere che l’ex centrale dell’Hellas Verona non è al massimo della condizione dopo la sfida di domenica contro il Milan. “Oggi si è individualmente, la sua presenza per la sfida contro l’Irlanda del Nord è in dubbio”, si legge su nacionale.com.

Amir Rrahmani (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il difensore, infatti, nel finale di match ha accusato un problema al piede, che comunque non gli ha impedito di concludere la partita.

Nelle prossime ore, secondo la medesima fonte, sono previsti ulteriori accertamenti per capire se Rrahmani sarà pronto a scendere in campo contro l’Irlanda del Nord o se sarà costretto ad alzare bandiera bianca.