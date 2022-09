La Juventus tenta di soffiarlo: vuole prenderlo dal Napoli

L’ultima sessione di mercato del Napoli è stata praticamente perfetta – non si può dire il contrario fino a questo momento – merito dello straordinario lavoro del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. La squadra a disposizione di Luciano Spalletti è stata rivoluzionata, con alcuni addii dolorosi che, all’inizio, sembravano impossibili da rimpiazzare.

Giuntoli, invece, è riuscito a ringiovanire la rosa, abbassare il monte ingaggi e a costruire comunque una squadra molto forte, che attualmente comanda tanto la classifica di Serie A (insieme all’Atalanta) quanto quella del Gruppo A di Champions League.

FOTO: Getty – Napoli Champions League

Il lavoro del direttore sportivo del Napoli non è però passato inosservato. L’edizione odierna di Tuttosport, infatti, ha fatto il punto della situazione in casa Juventus, con i bianconeri che certamente non stanno attraversando un momento facile.

Secondo il quotidiano, per provare a risollevare le sorti della Vecchia Signora sarebbe proprio Cristiano Giuntoli uno dei profili ritenuti più adatti, insieme a Gianluca Petrachi e Igli Tare, per andare a rinforzare l’organigramma societario. Al momento, in ogni caso, non c’è ancora nulla di concreto.