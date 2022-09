Home » News Calcio Napoli » Mario Rui, l’agente non ci sta: “Doveva scappare da Napoli per un motivo”

Prestazione maiuscola quella di Mario Rui, che ha servito l’assist per la rete di Giovanni Simeone, decisiva per il colpaccio del Napoli in casa dl Milan.

Il terzino portoghese, sostituito a fine partita da Mathias Olivera, è sempre più una certezza per Luciano Spalletti, che continua a preferirlo proprio all’ex Getafe, che al momento parte dietro nel ballottaggio per la maglia da titolare per l’out mancino.

Mario Rui (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A elogiare il rendimento dell’ex Empoli è il suo procuratore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato:

“Mario Rui a me è un giocatore molto caro. Io santifico la personalità e il carattere, non le qualità tecniche. Lui nelle risse c’è sempre. Per com’è stato ammazzato in questi anni, Mario avrebbe dovuto scappare e mollare. Invece è sempre lì, titolare, sul pezzo. Faccio un plauso alla sua caparbietà, alla sua grinta, al suo modo di essere pazzo. Gli ho sempre detto che se non fosse un po’ pazzo non sarebbe arrivato dov’è arrivato”.

Giuffredi su Di Lorenzo: “Mai avuto dubbi su di lui”

Mario GIuffredi, agente anche del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, su cui il procuratore ha dichiarato:

“Lui è un grande capitano, non ho mai avuto dubbi su di lui. Sono anni che si conferma a questi livelli e sono orgoglioso di lavorare con lui”.