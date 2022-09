Politano sarà convocato? Mancini risponde in conferenza stampa!

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sugli infortuni. Il pensiero va anche a Matteo Politano, uscito anzitempo nel corso della sfida di ieri tra Milan e Napoli per un problema alla caviglia.



“Politano sta abbastanza bene”, ha dichiarato il tecnico, facendo dunque trapelare un cauto ottimismo sulle sue condizioni. “Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, mentre Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani”.

Matteo Politano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il Napoli è la squadra con più convocati, come mai? E Raspadori centravanti la sta convincendo? “Si tratta di una squadra che ha qualche italiano in più degli altri, tre sono qui da molto tempo ma anche Politano in fondo ha sempre fatto parte del progetto. Raspadori è un giocatore che può fare entrambi i ruoli, la mezzapunta e la punta, il fatto di giocare in Champions League credo gli faccia bene”.

Su Milan-Napoli: “Ho visto diverse partite a inizio stagione, alcune molto intense. Ci sono partite belle, altre un po’ meno, ma questo credo accada in tutti i campionati. Milan-Napoli è stata bella, ma non credo ci avvicini al campionato inglese perché in Premier sono tutte così, anche l’ultima contro la penultima”.