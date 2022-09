FOTO – Il gesto di Lozano dopo il fischio finale fa discutere tutti, cosa è successo

Quella di Milan-Napoli è stata una notte speciale per la squadra azzurra. Una vittoria per 2-1, con i gol decisivi di Matteo Politano su rigore e di Giovanni Simeone, che proietta il club azzurro in testa alla classifica di Serie A, a quota 17 punti, al pari dell’Atalanta.

Non sono mancate le sofferenze nel corso del match, a causa della furia degli uomini di Stefano Pioli che comunque non hanno sfigurato in campo.

A un certo punto, il Milan sembrava poterla pareggiare: in particolare, il Napoli ha sofferto l’uscita anticipata di Matteo Politano per infortunio alla caviglia. Al suo posto è entrato Alessio Zerbin, a discapito di Hirving Lozano (reduce dai problemi influenzali in settimana) che è rimasto invece in panchina.

Una scelta che parrebbe aver indispettito, almeno inizialmente, lo stesso messicano che, a fine partita, si è mostrato nervoso nei confronti del vice di Luciano Spalletti, Marco Domenichini, così come mostrato dalle immagini divenute virali sul web.

L’ex PSV ha infatti rifiutato l’abbraccio di Domenichini, evidentemente preso dalla delusione di essere rimasto in panchina.

Una reazione di puro istinto, causata dalla delusione di non poter essere entrato. Una rabbia sbollita quasi subito: tempo di entrare negli spogliatoi e festeggiare insieme ai compagni, come testimoniato dalle immagini pubblicate da Tommaso Starace, la grande vittoria in casa dei campioni d’Italia.