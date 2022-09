Home » Copertina Calcio Napoli » Infortunio Politano: l’agente fa chiarezza in diretta sulla convocazione in Nazionale

Risultato come uno dei migliori in campo nella sfida di ieri contro il Milan, si attendono novità sulle sue condizioni dopo il problema alla caviglia accusato dopo un contrasto nel corso del secondo tempo, che lo ha costretto a uscire anzitempo dal terreno di gioco.

A fare il punto della situazione è stato il suo agente, Mario GIuffredi, ai microfoni dell’emittente ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli:

“Oggi ci saranno ultriori aggiornamenti con le visite che farà in Nazionale”, ha annunciato il procuratore.

“I rigori calciati da Politano nelle ultime due partite sono l’ennesima dimostrazione di coraggio e personalità di questo ragazzo. Ha segnato in entrambi i casi nonostante fossero due palloni molto pesanti”.

Poi, ha aggiunto: “Tra il finale dell’anno scorso e l’inizio di questo ritiro ho avuto diversi confronti costruttivi con Spalletti, perchè avevamo punti di vista differenti. Io ho lavorato per il bene del ragazzo e del club, alla fine i risultati si vedono perchè stiamo vedendo il miglior Politano. Nella sua testa è scattato qualcosa che gli ha consigliato di non voler più andare via.

Quando dico che quando non sa neanche lui quanto è forte mi riferisco anche a questo, perchè è tra gli esterni più completi di tutta la Serie A. Nelle ultime due partite ha dimostrato proprio di essere completo, aiutando anche Di Lorenzo a non soffrire più del dovuto”.