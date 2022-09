Fedele spiazza tutti: “Napoli molto male, sfiorata la figuraccia”

Il Napoli si gode il suo primato in classifica, condiviso con l’Atalanta, dopo la vittoria di ieri sera nel big match contro il Milan, allo stadio San Siro.

Una sfida combattuta e giocata ad alti livelli da entrambe le squadre che ha visto gli azzurri di Luciano Spalletti spuntarla sui rossoneri e prendersi nuovamente la vetta. La vittoria del Napoli ha contentato tutti tranne Enrico Fedele, noto opinionista che ai microfoni di Radio Marte ha criticato la prestazione della squadra partenopea.

“Sono molto contento del risultato, ma molto scontento della prestazione. Il Napoli ha fatto pochissimo per 45 minuti. Il Milan ha imposto il gioco e sovrastato l’avversario sul piano del gioco. Lobotka ha toccato tre palloni in tutto. Penso sia stato fatto un miracolo e mezzo. Il Napoli ha peccato sul piano della personalità: sembrava voler restare lì dov’era in classifica, mentre il Milan faceva di tutto per vincere“.

Napoli (Getty Images)

Fedele: “Napoli vicino alla figuraccia”

Infine, Enrico Fedele ha parlato di “brutta figura” da parte del Napoli e del pareggio come risultato più giusto nella sfida di San Siro.

“Il Napoli stava facendo una figuraccia, ma poi ha vinto. La mia è un’analisi tecnica e devo parlare della prestazione, non del risultato finale. Non voglio fare polemica, parlo da addetto ai lavori che ha l’esperienza per analizzare le partite. Il risultato, secondo voi, è giusto? Dobbiamo essere onesti: il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto