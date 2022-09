Prima panchina italiana per Cannavaro? Contatti a sorpresa con il club!

Senza panchina dal settembre del 2021, Fabio Cannavaro scalpita per tornare in panchina. Lo stesso ex pallone d’oro ha ammesso di voler provare un’esperienza in Europa e, dopo i contatti degli scorsi mesi con la Federazione Polacca – andati poi non a buon fine -, potrebbe essere arrivata l’ora.

A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui il Benevento starebbe effettuando un tentativo concreto per il tecnico.

Il club sannita, in queste ore, ha deciso di esonerare Fabio Caserta. L’ex Juve Stabia non ha convinto in queste prime uscite stagionali e per sostituirlo il direttore sportivo Pasquale Foggia ha contattato l’ex tecnico del Guangzhou. Nel pomeriggio, intanto, dovrebbe essere ufficializzato l’esonero di Fabio Caserta, che sarà di conseguenza sollevato dal suo incarico.

Italian former football player Fabio Cannavaro poses upon arrival to attend the 2021 Ballon d’Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on November 29, 2021. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) (Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images)

Sono attese, dunque, novità per capire quale sarà la risposta di Fabio Cannavaro, da circa un anno in attesa di una nuova sistemazione e di una nuova sfida che possa stimolarlo dopo i trascorsi nel campionato cinese.